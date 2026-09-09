Quatro jiboias são encontradas dentro do Complexo Penal da Mata Escura

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Quatro jiboias foram resgatadas no perímetro do Complexo Penal da Mata Escura, em Salvador, nesta quarta-feira, 9. Os animais foram encontrados em uma área próxima à mata e precisaram ser retirados do local por equipes especializadas.

O resgate foi realizado pelo Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPA), da Guarda Civil Municipal de Salvador, com apoio de policiais penais do Grupamento Especial de Operações Penitenciárias (GEOP).

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Durante a ação, os agentes fizeram o manejo das quatro serpentes e as colocaram em caixas apropriadas para o transporte, evitando ferimentos e reduzindo o estresse dos animais.

A presença das jiboias está relacionada às características da região, já que o complexo penitenciário fica próximo a áreas de vegetação.

Jiboias serão avaliadas antes de voltar à natureza

Após o resgate, as serpentes foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

No local, os animais passarão por avaliações veterinárias e biológicas para verificar as condições de saúde. Após esse processo, caso estejam aptas, as jiboias deverão ser destinadas a uma área adequada para retorno à natureza.