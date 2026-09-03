Recém-nascida abandonada dentro de sacola é resgatada pela PM no IAPI

Uma bebê recém-nascida foi encontrada abandonada dentro de um cesto e envolvida em uma sacola plástica preta, na tarde desta quinta-feira, 3, no bairro do IAPI, em Salvador. A criança foi resgatada por policiais militares e levada para uma maternidade.

Segundo a Polícia Militar, um morador procurou a sede da 37ª Companhia Independente (CIPM/Liberdade) para avisar que uma recém-nascida havia sido encontrada na via pública. Equipes foram até o endereço e localizaram a menina.

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Segundo relatos de pessoas que estavam na região, uma mulher, ainda não identificada, teria deixado o cesto com a bebê no local e fugido logo depois. Os policiais fizeram buscas pelas proximidades na tentativa de encontrar a mulher, mas, até o momento, ela não havia sido localizada.

Recém-nascida acolhida

Após o resgate, a recém-nascida foi levada para a Maternidade Tsylla Balbino, onde passou por avaliação médica. Conforme as informações repassadas pela equipe de saúde, a bebê não apresentava sinais aparentes de ferimentos.

A avaliação inicial também indica que a menina pode ter nascido nesta quinta-feira, poucas horas antes de ser encontrada.

O caso deverá ser acompanhado pelo Conselho Tutelar e pelas autoridades responsáveis. As circunstâncias do abandono e a identidade da pessoa que deixou a criança no local deverão ser apuradas.