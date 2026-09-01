Sargento e servidores públicos são presos em operação contra fraude de veículos

Um sargento da Polícia Militar da Bahia e dois servidores comissionados do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) foram presos nesta terça-feira, 1º, durante a Operação Giratina, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular um suposto esquema de fraude em procedimentos de recadastramento e transferência de veículos.

O sargento estava cedido ao Detran-BA à época dos fatos. Já os dois servidores exerciam funções de chefia e direção na 25ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

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Ao todo, quatro pessoas foram presas e dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Três prisões ocorreram em Madre de Deus e uma em Simões Filho. Também foram realizadas buscas em Camaçari e Lauro de Freitas.

A quarta pessoa presa é parente de um dos alvos da operação. Durante uma busca na residência dele, os policiais encontraram uma arma de fogo irregular, o que resultou em prisão em flagrante.

No Ceará, foram cumpridos outros quatro mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a uma empresa e a pessoas investigadas. Durante as diligências na Bahia e no Ceará, foram apreendidos uma pistola, um revólver, aparelhos celulares e documentos que podem auxiliar no avanço das investigações.

Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Como funcionava o esquema

A investigação começou após uma comunicação encaminhada pelo Detran-BA, com base em procedimentos correcionais realizados na 25ª Ciretran, em Simões Filho.

Segundo a apuração, veículos de empresas legítimas, registrados em estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eram utilizados como base para a criação de registros falsos na Bahia por meio de clonagem documental.

O esquema envolveria a apresentação de documentos falsos, a realização ou validação de vistorias, a inserção de informações no sistema Renavam e a emissão da documentação necessária para formalizar as transferências.

A participação de servidores do Detran-BA nas etapas de vistoria, conferência documental e emissão dos registros é investigada como um dos mecanismos utilizados para dar aparência de legalidade às operações.

Depois de inseridos no sistema, os veículos eram utilizados, em poucos dias, em operações de alienação fiduciária para empresas sediadas no Ceará.

Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Conforme os levantamentos, a fraude permitia que instituições financeiras concedessem crédito tendo como garantia veículos com documentação clonada. Os automóveis, no entanto, pertenciam de fato a pessoas jurídicas que não tinham conhecimento das operações.

Crimes investigados

O inquérito apura suspeitas dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, falsidade ideológica, corrupção passiva e associação criminosa.

Também há indícios de outros crimes que teriam sido praticados em diferentes estados brasileiros.

A Operação Giratina é realizada pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (DECECAP), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO-LD), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Militar da Bahia, por meio da Corregedoria.