ASSISTA O MOMENTO DA AGRESSÃO
Suspeito de espancar mulher durante assalto na Pituba é preso no metrô
Imagens de segurança mostram o momento exato da agressão contra a vítima
Um homem identificado como Natalicio Santos Gomes, de 39 anos, suspeito de agredir violentamente uma mulher durante um assalto no bairro da Pituba, em Salvador, foi preso nesta segunda-feira, 19. A captura ocorreu em uma estação de metrô localizada em Pernambués, cerca de cinco meses após o crime.
O caso aconteceu em maio deste ano e ganhou repercussão após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que registraram as agressões contra a vítima, uma mulher de 49 anos que seguia para o trabalho.
Nas gravações, a mulher aparece subindo uma escadaria quando é surpreendida pelo criminoso. Durante a abordagem, ela é atingida por diversos socos e cai no chão. Mesmo após a queda, as agressões continuam.
O suspeito fugiu levando a mochila da vítima, que continha celular, documentos pessoais, cartões bancários e outros pertences. Posteriormente, os cartões foram utilizados em transações financeiras, aumentando os prejuízos da mulher.
Como o suspeito foi identificado?
As investigações foram conduzidas pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), que conseguiu identificar Natalicio por meio da análise de imagens de:
- videomonitoramento
- ferramentas de reconhecimento facial;
- reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.
Apesar da identificação, o investigado ainda não havia sido localizado. Após novas diligências, os policiais conseguiram encontrá-lo e efetuar a prisão na estação de metrô de Pernambués.
Natalicio foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais, e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam.