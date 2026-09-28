Suspeito é preso por agredir mulher e quase arrancar dedo de amiga

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de agredir a companheira e dois enteados, de 17 e 14 anos, em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia.



O caso aconteceu por volta das 20h30 deste domingo, 27, na Rua das Lajes. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), uma mulher acionou os agentes e relatou que a amiga estava sendo agredida pelo companheiro, que também atacava os filhos dela.

Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram o suspeito agredindo a companheira e a enteada de 17 anos, que estava com a filha, uma bebê de quatro meses, no colo.



O adolescente de 14 anos, também enteado do homem, teria sido agredido. Durante a ocorrência, uma amiga da vítima tentou separar o casal, mas, segundo a GCM, teve o dedo mordido pelo suspeito. A lesão foi considerada grave e quase provocou a amputação do dedo.

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As vítimas foram socorridas pelos agentes e encaminhadas ao Hospital ACM, onde passam bem. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece à disposição da Justiça.