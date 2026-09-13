Suspeitos de tráfico morrem após troca de tiros com a Rondesp na Boca do Rio

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Dois suspeitos de tráfico morreram após um confronto com policiais militares da Rondesp Atlântico, na noite deste sábado, 12, na localidade conhecida como Baixa Fria, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A ocorrência foi registrada por volta das 23h.

Segundo informações da ocorrência, as equipes realizavam patrulhamento na região quando foram procuradas por moradores, que relataram a presença de mais de dez homens armados na localidade. O grupo estaria envolvido com o tráfico de drogas e exibindo armas de fogo.

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Após receberem as informações, os policiais seguiram até o ponto indicado e localizaram os suspeitos. Conforme a versão policial, alguns deles portavam diferentes tipos de armas.

Disparos contra a PM

Durante a tentativa de abordagem, ainda segundo o relato da ocorrência, integrantes do grupo teriam efetuado disparos contra as guarnições. Os policiais revidaram e houve confronto.

Após o fim dos disparos, as equipes fizeram buscas na região e encontraram dois homens feridos e armados. De acordo com a ocorrência, ambos ainda apresentavam sinais vitais quando foram localizados.

Os dois foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.