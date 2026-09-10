VÍDEO: tiroteio entre PM e criminosos em área nobre de Salvador assusta moradores

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Um tiroteio assustou moradores e chamou a atenção de quem estava no Corredor da Vitória, uma das áreas mais nobres de Salvador, na tarde desta quinta-feira, 10. Imagens registradas durante a ocorrência mostram policiais militares posicionados em um píer de um condomínio de luxo enquanto ocorre uma intensa troca de tiros.

A ocorrência está relacionada a uma ação policial que também envolve a região da Gamboa. Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º Batalhão realizavam patrulhamento na Avenida Lafayete Coutinho após o reforço do policiamento na área, motivado por recentes ocorrências envolvendo grupos armados.

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Ainda conforme a PM, durante o patrulhamento, os militares visualizaram um grupo de indivíduos que se deslocava da região da Gamboa. Com a aproximação das guarnições, os suspeitos teriam retornado em direção à localidade e efetuado disparos contra os policiais.

Confronto teria relação com uma incursão policial em andamento na região da Gamboa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Os agentes reagiram e, após o fim dos disparos, um homem foi encontrado ferido. Ele foi socorrido para um hospital, onde o óbito foi constatado.

Arma e materiais relacionados ao tráfico

De acordo com a PM, uma arma de fogo e materiais relacionados ao tráfico de drogas foram encontrados com o homem.

O material apreendido será apresentado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelos órgãos competentes.

A ocorrência seguia em andamento até a última atualização.