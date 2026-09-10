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VÍDEO: tiroteio entre PM e criminosos em área nobre de Salvador assusta moradores

Ocorrência teria ligação com uma ação do 18º BPM na região da Gamboa

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Confronto teria relação com uma incursão policial em andamento na região da Gamboa
Confronto teria relação com uma incursão policial em andamento na região da Gamboa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um tiroteio assustou moradores e chamou a atenção de quem estava no Corredor da Vitória, uma das áreas mais nobres de Salvador, na tarde desta quinta-feira, 10. Imagens registradas durante a ocorrência mostram policiais militares posicionados em um píer de um condomínio de luxo enquanto ocorre uma intensa troca de tiros.

A ocorrência está relacionada a uma ação policial que também envolve a região da Gamboa. Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º Batalhão realizavam patrulhamento na Avenida Lafayete Coutinho após o reforço do policiamento na área, motivado por recentes ocorrências envolvendo grupos armados.

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Ainda conforme a PM, durante o patrulhamento, os militares visualizaram um grupo de indivíduos que se deslocava da região da Gamboa. Com a aproximação das guarnições, os suspeitos teriam retornado em direção à localidade e efetuado disparos contra os policiais.

Confronto teria relação com uma incursão policial em andamento na região da Gamboa
Confronto teria relação com uma incursão policial em andamento na região da Gamboa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Os agentes reagiram e, após o fim dos disparos, um homem foi encontrado ferido. Ele foi socorrido para um hospital, onde o óbito foi constatado.

Arma e materiais relacionados ao tráfico

De acordo com a PM, uma arma de fogo e materiais relacionados ao tráfico de drogas foram encontrados com o homem.

O material apreendido será apresentado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelos órgãos competentes.

A ocorrência seguia em andamento até a última atualização.

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Tags

corredor da vitória Gamboa incursão policial polícia militar Salvador tiroteio

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