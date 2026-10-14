Vídeo: traficante procurado em SC é localizado em Salvador antes de possível fuga

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Um homem investigado por tráfico de drogas e procurado pela Justiça de Santa Catarina foi localizado na manhã desta quarta-feira, 14, no bairro de Águas Claras, em Salvador. A captura ocorreu durante uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com as autoridades, informações obtidas por meio de ações de inteligência apontavam que Antônio Criszande Pinheiro Barreto estaria se preparando para deixar a capital baiana. O destino da possível fuga ainda não foi identificado.

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Localização

A localização aconteceu durante mais uma etapa da Operação Artemis, iniciativa permanente que reúne forças de segurança para identificar e capturar pessoas investigadas por crimes graves.

Após ser encontrado, o homem foi encaminhado à Polinter, onde foi cumprido o mandado judicial expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.