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OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo: traficante procurado em SC é localizado em Salvador antes de possível fuga

Homem é investigado por tráfico de drogas e procurado pela Justiça de Santa Catarina

Leilane Teixeira
Por
Antônio Criszande Pinheiro Barreto estaria se preparando para deixar a capital baiana
Antônio Criszande Pinheiro Barreto estaria se preparando para deixar a capital baiana - Foto: Divulgação

Um homem investigado por tráfico de drogas e procurado pela Justiça de Santa Catarina foi localizado na manhã desta quarta-feira, 14, no bairro de Águas Claras, em Salvador. A captura ocorreu durante uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com as autoridades, informações obtidas por meio de ações de inteligência apontavam que Antônio Criszande Pinheiro Barreto estaria se preparando para deixar a capital baiana. O destino da possível fuga ainda não foi identificado.

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Localização

A localização aconteceu durante mais uma etapa da Operação Artemis, iniciativa permanente que reúne forças de segurança para identificar e capturar pessoas investigadas por crimes graves.

Após ser encontrado, o homem foi encaminhado à Polinter, onde foi cumprido o mandado judicial expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

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Tags

Polícia Salvador santa catarina segurança pública tráfico de drogas

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