POLÍTICA
POLÍTICA

Acesso negado! Partido veta candidatura de Sergio Moro para 2026

Situação cria fissura em recente federação entre duas legendas

Yuri Abreu

Yuri Abreu

09/12/2025 - 6:59 h | Atualizada em 09/12/2025 - 8:26
Senador Sergio Moro
Senador Sergio Moro -

O senador Sergio Moro (União-PR) não teve sua candidatura homologada pelo PP do Paraná ao governo do estado em 2026. A decisão do partido foi tomada de forma unânime.

No entanto, a medida criou um "mal-estar" no União Brasil, especialmente pela recente federação formada entre os dois partidos — as siglas foram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a aprovação da federação União Progressista.

No X, Antonio Rueda, presidente do União, classificou o veto como "arbitrário" e “inaceitável”. “O União Brasil tem o Senador Sérgio Moro, líder absoluto em todas as pesquisas, como pré-candidato ao Governo do Estado do Paraná e irá insistir na homologação da candidatura”, escreveu. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que não irá interferir.

Moro, também através da mesma plataforma, afirmou que o União seguirá em diálogo com o PP. “Política se faz com diálogo, respeito e não com vetos ou imposições arbitrárias. O Paraná anseia a boa política para a modernização que o estado e a sua população merecem”, declara. “Nossos únicos adversários são o PT, o atraso e o crime organizado”.

