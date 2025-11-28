Adolf Hitler vence eleições na Namíbia com 92% dos votos

Adolf Hitler Uunona - Foto: Reprodução I X

Um nome tão incomum quanto conhecido surgiu com força após as últimas eleições na Namíbia. Eleito com 92% dos votos válidos, Adolf Hitler venceu o processo eleitoral regional em seu distrito, sendo reeleito pela população.

O desempenho supera o da eleição de 2020, quando havia alcançado 85%, se mantendo popular na área é tradicionalmente dominada pela SWAPO, partido histórico da Namíbia pelo qual ele exerce forte influência política há muitos anos.

Quem é Adolf Hitler Uunona?

Apesar do nome que carrega, Uunona, representante de Ompundja, no norte da Namíbia, desde 2004, faz tudo que pode para se desvincular da imagem do líder nazista, e sempre faz questão de reforçar que não tem qualquer relação ideológica com o nazismo.

Sua atuação política é marcada pela presença constante na região, atenção a demandas comunitárias e apoio a projetos de desenvolvimento local, especialmente de infraestrutura.

A imprensa local também destaca seu histórico de envolvimento em movimentos anti-apartheid, bem como sua defesa de pautas sociais e comunitárias.

Por que ele tem esse nome?

Uunona afirma que seu pai escolheu o nome sem pleno entendimento de seu peso histórico, tendo tomado uma decisão que não foi uma referência proposital ao nazista. Por isso, evita usar o nome completo em situações cotidianas, preferindo se apresentar como Adolf Uunona.

Em entrevistas, brinca dizendo que, ao contrário do ditador alemão, não pretende dominar o mundo.

Polêmica e episódios recentes

Com a repercussão internacional que seu nome atrai, situações inusitadas já ocorreram. Em um dos episódios mais comentados, um carro com os dizeres "Adolf Hitler" e uma suástica apareceu em sua região. Uunona repudiou publicamente o caso e negou qualquer vínculo com o veículo.

No dia a dia, porém, o foco do político permanece estritamente local, na representação de uma área rural da região de Oshana, onde temas como recursos, estradas, obras e serviços básicos influenciam o voto muito mais do que a polêmica em torno de seu nome.

Por que esse nome ainda existe na Namíbia?

A Namíbia foi colônia alemã até o início do século XX, e muitos nomes europeus permaneceram após o fim da ocupação. Ainda hoje, cidades, bairros e famílias carregam nomes de origem germânica. Por isso, nomes como Adolf e sobrenomes como Hitler eram comuns e não tinham, na época, a mesma conotação política associada ao nazismo.