Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"NÃO VOU DOMINAR O MUNDO"

Adolf Hitler vence eleições na Namíbia com 92% dos votos

O desempenho supera o da eleição de 2020, quando o líder havia alcançado 85% de aprovação

Marina Branco

Por Marina Branco

28/11/2025 - 8:29 h
Adolf Hitler Uunona
Adolf Hitler Uunona -

Um nome tão incomum quanto conhecido surgiu com força após as últimas eleições na Namíbia. Eleito com 92% dos votos válidos, Adolf Hitler venceu o processo eleitoral regional em seu distrito, sendo reeleito pela população.

O desempenho supera o da eleição de 2020, quando havia alcançado 85%, se mantendo popular na área é tradicionalmente dominada pela SWAPO, partido histórico da Namíbia pelo qual ele exerce forte influência política há muitos anos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Hitler, Bolsonaro e Lula disparam como nomes de pessoas no Brasil
Austrália cancela visto de Kanye West por música que exalta Hitler
Hitler da Bahia: homem é preso por liderar rede de abuso e estupro virtual

Quem é Adolf Hitler Uunona?

Apesar do nome que carrega, Uunona, representante de Ompundja, no norte da Namíbia, desde 2004, faz tudo que pode para se desvincular da imagem do líder nazista, e sempre faz questão de reforçar que não tem qualquer relação ideológica com o nazismo.

Sua atuação política é marcada pela presença constante na região, atenção a demandas comunitárias e apoio a projetos de desenvolvimento local, especialmente de infraestrutura.

A imprensa local também destaca seu histórico de envolvimento em movimentos anti-apartheid, bem como sua defesa de pautas sociais e comunitárias.

Por que ele tem esse nome?

Uunona afirma que seu pai escolheu o nome sem pleno entendimento de seu peso histórico, tendo tomado uma decisão que não foi uma referência proposital ao nazista. Por isso, evita usar o nome completo em situações cotidianas, preferindo se apresentar como Adolf Uunona.

Em entrevistas, brinca dizendo que, ao contrário do ditador alemão, não pretende dominar o mundo.

Registro de Adolf Hitler na comissão eleitoral de 2020
Registro de Adolf Hitler na comissão eleitoral de 2020 | Foto: Reprodução/Comissão Eleitoral da Namíbia

Polêmica e episódios recentes

Com a repercussão internacional que seu nome atrai, situações inusitadas já ocorreram. Em um dos episódios mais comentados, um carro com os dizeres "Adolf Hitler" e uma suástica apareceu em sua região. Uunona repudiou publicamente o caso e negou qualquer vínculo com o veículo.

No dia a dia, porém, o foco do político permanece estritamente local, na representação de uma área rural da região de Oshana, onde temas como recursos, estradas, obras e serviços básicos influenciam o voto muito mais do que a polêmica em torno de seu nome.

Por que esse nome ainda existe na Namíbia?

A Namíbia foi colônia alemã até o início do século XX, e muitos nomes europeus permaneceram após o fim da ocupação. Ainda hoje, cidades, bairros e famílias carregam nomes de origem germânica. Por isso, nomes como Adolf e sobrenomes como Hitler eram comuns e não tinham, na época, a mesma conotação política associada ao nazismo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adolf Hitler eleições hitler nazismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adolf Hitler Uunona
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Adolf Hitler Uunona
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Adolf Hitler Uunona
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Adolf Hitler Uunona
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x