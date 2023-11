Adolfo Viana espera PSDB forte sob liderança de Tiago Correia | A TARDE

O líder da Federação PSDB-Cidadania e ex-presidente do diretório estadual dos tucanos, o deputado federal Adolfo Viana aprovou a escolha de Tiago Correia como novo presidente estadual da legenda.

Na opinião dele, Tiago tem o necessário para fazer o PSDB avançar nos quatro cantos da Bahia e recuperar a força no cenário nacional, algo que ele admite ter acontecido após o partido ter sido o que mais perdeu parlamentares nas eleições de 2022.

"Tenho certeza que Tiago estando mais próximo da base e com toda a habilidade que ele tem irá conseguir fazer um trabalho ainda melhor do que o que fizemos. (...) É importante reconhecer que numericamente diminuímos de tamanho no Congresso Nacional, mas a qualidade da nossa bancada é reconhecida por todos e sem dúvidas nenhuma o PSDB tem uma das bancadas mais qualificadas, talvez a mais", pontuou. "Aqui na Bahia temos revelado grandes nomes com Jordávio Ramos, Dudu Magalhães, Pablo Roberto que faz disputar a prefeitura de Feira, eu e Thiago, Cris Correia, então é um partido jovem, que tem buscado trazer ainda mais lideranças e temos certeza que o PSDB vai dar uma grande surpresa nacionalmente".

Viana falou ainda sobre o "namoro" ocorrido entre o PSDB e a gestão estadual do governador Jerônimo Rodrigues (PT), tratativas que foram conduzidas pelo presidente da Cãmara Municipal Carlos Muniz. Segundo o deputado, um acordo não foi estabelecido, mas as conversas fazem parte de uma intenção do PSDB de conversar com todas as esferas.

Muniz sempre conduziu essas conversas com o governo e o PSDB vai ser um partido sempre disposto a conversar e dialogar. Cada cidade do interior tem a sua realidade e não vamos impor que nenhuma cidade faça alianças que não quer fazer. Agora, o que a gente quer ver é um PSDB dialogando com todos para que possamos construir um PSDB forte que contribua com a Bahia e o Brasil.