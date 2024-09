AGU recorre de decisão do TCU que pode inocentar Bolsonaro

Fachada da sede da AGU - Foto: Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou recurso contra o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que pode abrir brechas para inocentar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no caso das joias sauditas.

No documento, a AGU contrapõe o entendimento da Corte, que considera que eventuais presentes recebidos pelos presidentes da República, no exercício do mandato, não são bens públicos, e sim itens privados, até que seja criada uma lei para disciplinar a matéria.

A decisão do TCU, proferida no dia 7 de agosto, está relacionada ao caso do relógio de ouro do presidente Lula (PT), recebido ainda em seu primeiro mandato pela grife francesa Cartier, avaliado em R$ 60 mil na época. A representação para analisar o assunto foi encaminhada pelo deputado Sanderson (PL-ES).

Para a AGU, no entanto, o entendimento da Corte de Contas “viola o interesse público, afronta os princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa e causa danos ao patrimônio cultural da União”.

No pedido de reexame, o órgão ainda argumenta que a decisão do TCU pode causar um efeito retroativo, resultando na devolução de presentes já incorporados ao patrimônio da União aos ex-presidentes da República.