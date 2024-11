Alckmin liga alerta com especulações sobre vice de Lula

Alckmin fica em alerta com especulações - Foto: Divulgação | Agência Brasil

As recentes especulações sobre acerca de uma mudança no posto de vice na chapa encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2026, ligaram o sinal de alerta de Geraldo Alckmin, atual detentor do cargo, e do PSB, seu partido.

A informação é do jornal Valor Econômico. Segundo a publicação, o socialista estaria acompanhando atento as movimentações de siglas como PSD e MDB, e de membros do PT que defendem uma mudança no desenho feito em 2022.

Nomes como Carlos Siqueira, presidente nacional da legenda, e João Campos, prefeito de ?Recife e um dos principais agentes políticos do PSB, defendem a permanência de Alckmin como vice de Lula em 2026.

Alckmin, que foi durante décadas adversário histórico de Lula, se filiou ao PSB em 2022 para ser vice na chapa que derrotou o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Nomes como Simone Tebet (MDB), Helder Barbalho (MDB) e Renan Filho (MDB), ambos ministros do atual governo, estão cotados para o posto.