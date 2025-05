Alcolumbre quer pacote de benefícios para barrar anistia

Alcolumbre quer benefícios para barrar anistia - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), deve pedir um pacote de 'benefícios' ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com indicações de cargos e ministério, para barrar o projeto de lei que prevê a anistia dos envolvidos no 8 de janeiro de 2023.

Segundo o jornal Estadão, Alcolumbre mira o Ministério de Minas e Energia, hoje comandado por Alexandre Silveira (PSD), além de indicações no Banco do Brasil e em agências reguladoras ligadas ao Planalto.

Entre as empresas que são objetos de desejo de Alcolumbre estão a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Agência Nacional de Mineração (ANM).

PL da Anistia

O Projeto de Lei que prevê a anisitia para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023 ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, para em seguida vá para o Senado.

Apesar da urgência de tramitação já ter alcançado as assinaturas necessárias, o texto segue sem qualquer previsão de ser discutido na Casa.