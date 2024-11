Alcolumbre se reúne com Bolsonaro para debater sucessão no Senado

Encontro também deve contar com as presenças de outros senadores - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) deve se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)na noite desta terça-feira, 29, para tratar sobre o apoio da bancada do PL a seu nome na disputa para a sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que será decidida em fevereiro.

O encontro também deve contar com as presenças dos seguintes senadores: Rogério Marinho (RN), Marcos Rogério (RO), Carlos Portinho (RJ) e Wellington Fagundes (MT). A expectativa é que o bate-papo aconteça na casa de um integrante do PL, segundo informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Nesta tarde, o ex-presidente da República esteve no Congresso para participar de uma reunião com a bancada do seu partido. Eles acertaram os termos da negociação em troca de apoio para dar um novo mandato a Alcolumbre na presidência da Casa.

O PL tem a segunda maior bancada do Senado, com 12 senadores. A legenda fica atrás apenas do PSD, com 15 parlamentares.