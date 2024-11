Justiça define futuro de Deolane Bezerra na CPI das Apostas

A influenciadora ainda está proibida de sair de São Paulo - Foto: Reprodução | Instagram

O ministro do STF, André Mendonça, decidiu, nesta sexta-feira, 25, conceder habeas corpus à defesa de Deolane Bezerra na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado. Além disso, retirou a exigência do depoimento da infuencer, que aconteceria no dia 30 de outubro.

A liminar também garantiu direito ao silêncio caso a viúva de MC Kevin decida participar da conferência.

Entenda

Deolane foi convocada a depor pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) sob o argumento de que a advogada poderia ajudar a comissão a esclarecer algumas questões acerca do mercado de apostas. A decisão foi feita após a soltura da famosa, que foi presa em Pernambuco em meio a Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro através de jogos de azar.

Leia também:

>> Xamã confessa que já ficou com Luísa Sonza

>> Alinne Rosa revela quadro grave de depressão: "Era esperar morrer"

>> Deolane Bezerra sofre revés e situação se complica na Justiça

O requerimento de Girão também registra que, em 2022, a loira foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, uma empresa de apostas. O documento ainda relembra que a bet estava sendo investigada por "crime contra a economia popular e associação criminosa" naquele ano.

Deolane Bezerra foi presa em setembro e chegou a ser liberada dias depois para cumprir pena domiciliar, porém, a influencer voltou no dia seguinte para a cadeia por ter descumprido uma das regras principais do regime: a de não falar sobre o caso.