Alden diz que PEC não vai resolver problema da Segurança: “Muita pirotecnia"

Único representante da Bahia na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados , Capitão Alden (PL), criticou a PEC da Segurança Pública, apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a governadores durante reunião em Brasília na quinta-feira, 31.

Para o Portal A Tarde, o parlamentar avaliou que o conteúdo da proposta não vai trazer a solução esperada no combate ao crime organizado nos estados brasileiros.

“Achamos muito fraco. Houve muita pirotecnia e ao tomarmos conhecimento das propostas reais que estão apresentadas, nós entendemos que ela não vai resolver os problemas graves e estruturais que o Brasil vive e precisa resolver”, disse Alden.

O principal ponto da PEC é aumentar os poderes do governo federal no combate ao crime organizado e fortalecer sua influência sobre a segurança nos estados. A proposta sugere alterações na Polícia Federal (PF) e na Polícia Rodoviária Federal (PRF), inclusive com nesta última, está prevista uma reestruturação como uma força de atuação ostensiva, similar às Polícias Militares nos estados e mudança de nome, passando a ser Polícia Ostensiva Federal (POF).

Para Alden, é necessário que o combate ao crime também passe por mudanças na legislação penal e não apenas no reforço do policiamento.

“Alguns governadores pontuaram problemas que já foram apresentados ao governo federal, por exemplo, mudanças nas saídas temporárias, audiência de custódia, aumento das penas de indivíduos que cometem crimes graves e outras tantas medidas que poderiam realmente diminuir essas incidências criminais, mas o próprio governo federal votou contra a maioria destes projetos”, pontuou.