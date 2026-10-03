Alexandre Frota, ex-aliado de Bolsonaro, chama atenção em caminhada de Lula em SP

De aliado da família Bolsonaro a presença na campanha de Lula. O ex-deputado federal e atual vereador de Cotia (SP), Alexandre Frota (PDT), chamou atenção neste sábado, 3, ao participar da chamada “Caminhada da Vitória”, na Avenida Paulista, em São Paulo, em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Frota apareceu no ato vestido de vermelho, usando um boné com referência a Lula e adesivos do presidente e de candidatos ligados ao campo da esquerda.

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A caminhada é realizada na reta final da campanha eleitoral e representa um dos últimos grandes atos de rua de Lula antes da votação do primeiro turno das Eleições 2026, marcada para este domingo, 4. O evento reuniu apoiadores e integrantes do campo político que sustenta a candidatura do petista.

DO NADA Alexandre Frota na caminhada do Lula lotado de adesivos https://t.co/8YSbP9CoVL — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) October 3, 2026

De aliado de Bolsonaro a apoio a Lula

A presença de Frota ao lado de Lula contrasta com o papel que o ex-deputado desempenhou na eleição de 2018. Naquele ano, ele foi eleito deputado federal por São Paulo pelo PSL, mesma legenda de Jair Bolsonaro, e recebeu 155.522 votos.

Frota chegou à Câmara como um dos aliados de Bolsonaro, mas a relação política entre os dois se deteriorou ainda durante o mandato. Em 2019, após fazer críticas ao governo, ele foi expulso do PSL e passou a integrar o PSDB.

A ruptura se aprofundou nos anos seguintes. Em 2022, já pelo PSDB, Frota disputou uma vaga de deputado estadual em São Paulo e não foi eleito. Naquele mesmo ano, deixou a legenda após o partido decidir apoiar Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. Na ocasião, Frota declarou apoio a Lula.

Em 2024, ele voltou à política pelo PDT e foi eleito vereador de Cotia, na Gra