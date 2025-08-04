Aliados de Bolsonaro convocam nova manifestação contra Moraes

Manifestação a favor de Jair Bolsonaro (PL) em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (AL), convocou os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às ruas para uma nova manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal de Federal (STF), nesta segunda-feira, 4.

A declaração acontece após o magistrado determinar a prisão domiciliar do ex-mandatário por descumprir medidas cautelares no último domingo, 3, depois de participar das manifestações, por meio de videochamada, que aconteceu em ao menos 60 cidades do país em sua defesa.

“Vem pra rua, vamos reconquistar nossa pátria. BASTA!!!”, escreveu Sóstenes.

Já o pastor Silas Malafaia, aliado de primeira hora do ex-presidente, disse ao portal Metrópoles, que organizará uma “mega manifestação” em 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil, contra a nova determinação do magistrado.

“Sete de setembro vai ser uma mega manifestação, com toda certeza (…) O que o Alexandre está colocando, acho que nem Lula ou a esquerda querem: o de vítima. O lugar mais espetacular para um político ficar é o de vítima. Bolsonaro está sendo vítima de uma farsa de pseudo-golpe”, declarou.

Moraes determina prisão domiciliar de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou, nesta segunda-feira, 4, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorre após o descumprimento de medidas cautelares.

A medida que teria sido descumprida por Bolsonaro, segundo Moraes, tem ligação com os conteúdos recentes veiculados nas redes sociais de seus filhos. No último domingo, 4, o ex-presidente apareceu em publicações, dentro de sua residência, acompanhando as manifestações pela anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023, tendo participado inclusive do ato no Farol da Barra. Os atos também tiveram o ministro do Supremo como um dos alvos.

Na decisão, o magistrado, que havia determinado as medidas cautelares, solicitou a permanência do uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, Bolsonaro está proibido de receber visitas, exceto de seus advogados.

Celular apreendido

A Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve sua prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 4.

Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente, em Brasília. No domingo, 3, o ex-presidente usou o aparelho celular para fazer chamadas de vídeo e acompanhar as manifestações contra Alexandre de Moraes.

No entendimento de Moraes, Bolsonaro utilizou do aparelho para produzir material para as redes sociais dos seus filhos e apoiadores.