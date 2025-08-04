"Ditadura" x "grande dia": prisão domiciliar de Bolsonaro divide políticos

Jair Bolsonaro - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

As redes sociais pegaram fogo logo após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira, 4, pelo descumprimento das medidas cautelares.

A notícia movimentou os políticos brasileiros tanto de oposição, que consideram a medida como “ditadura”, como de governo, que comemoraram a novidade. O assunto dominou e chegou até aos Trendings Topics do X (antigo Twitter).

Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante afirmou que a decisão do magistrado é interpretada como “ditadura declarada” e diz que a Suprema Corte figura o ex-mandatário como criminoso .

“O que mais falta acontecer? Tentaram matá-lo. Perseguiram sua família. Proibiram-no de falar. Agora o trancam dentro da própria casa, como um criminoso. Sem crime. Sem julgamento. Sem defesa. Isso não é justiça, é vingança política!”, afirmou o parlamentar.

Em seguida, ele ainda continua o seu posicionamento pedindo o impeachment do ministro. “Eleição sem Bolsonaro é golpe! O povo não vai se curvar! Impeachment já”.

O deputado Nikolas Ferreira, que foi citado na decisão que determinou a prisão do ex-presidente, também utilizou suas redes sociais para protestar contra a decisão, inclusive postando um vídeo em que ataca o ministro Alexandre de Moraes.

"Prisão domiciliar decretada de Jair Bolsonaro por Moraes. Motivo: Corrupção? Rachadinha? Desvio de bilhões? Roubou o INSS? Não. Seus filhos postaram conteúdo dele nas redes sociais. Que várzea!!", postou.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que esteve presente na manifestação deste domingo, 3, no Distrito Federal, afirmou que se trata de mais uma "decisão arbitrária" de Moraes.

Outras manifestações incluíram o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que soltou uma nota em letras maiúsculas: "ESTOU INCONFORMADO!!!!! O QUE MAIS POSSO DIZER?" e a senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF).

"Estou indignada, mas não estou surpresa. Já esperávamos que ele fizesse isso. Mas, Bolsonaro, fica firme. Aguenta mais um pouco. O Brasil está acordando, o mundo está acordando".

Governistas comemoram

Do lado dos aliados do presidente Lula (PT), as palavras foram de comemoração. Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias disse que a prisão é só "o começo" e que posteriomente o ex-presidente será condenado.

"Finalmente, Bolsonaro foi preso. Prisão preventiva decretada, prisão domiciliar. Ele não tinha jeito. Ele ia ficar descumprindo, provocando o tempo inteiro. Então, acho que é a decisão correta. Em vez de tornozeleira eletrônica, agora ele vai ficar preso na casa dele ainda. Porque depois do julgamento, que ele vai ser condenado, não vai ser prisão domiciliar, não. Ele vai para a cadeia”, publicou.

O também deputado federal André Janones (Avante-MG) comemorou a notícia e atacou Bolsonaro.

“Urgente agora! Bolsonaro preso! Alexandre de Moraes ACABA de decretar a PRISÃO domiciliar de Bolsonaro por descumprir medidas cautelares. Agora é em casa, logo logo na PAPUDA seu verme! GRANDE DIA”.