Vereador compara Lula a traficantes: “Coloca povo como escudo”

Vereador César Leite (PL) e presidente Lula (PT) - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE | Ricardo Stuckert | PR

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador César Leite acusou o governo Lula (PT) de “perseguição política” contra a oposição em meio as discussões sobre as sanções econômicas americanas, que está prestes a ser imposta pelo presidente Donald Trump.

O edil afirmou, nesta segunda-feira, 4, que os políticos do PL não apoiam a sobretaxa de 50% sobre as exportações brasileiras, que entra em vigor na próxima quarta-feira, 6.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nenhum de nós, nenhum conservador e nem liberal defende aumento de impostos ou de taxas. Nós somos contra, inclusive, ao aumento do [Fernando] Haddad aqui, como também não defendemos o aumento de impostos de outros países para cá”, disse o vereador nesta segunda-feira, 4, durante a abertura dos trabalhos legislativos.

À imprensa, Leite ainda comparou Lula com traficantes, acusando-o de colocar o país em risco por, segundo ele, não negociar com os Estados Unidos (EUA).

Ele quer colocar o povo brasileiro como escudo humano, da mesma forma que bandido em comunidade faz quando está acuado, bota as pessoas como escudo humano Cesár Leite (PL), vereador de Salvador

Em tom de crítica, o bolsonarista diz que espera uma postura negociadora do chefe do Palácio do Planalto diante das ameaças do presidente Trump.

“A gente defende que Lula tenha a postura de presidente da República e vá negociar com a condição melhor para o país. O [Donald] Trump está querendo negociar e ele parece que não quer negociar”, afirmou ele.

César Leite defende Eduardo Bolsonaro

Apesar das declarações do vereador, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos nomes ligados a direita que comemorou as punições econômicas contra o Brasil adotada pelo governo americano.

"Entendemos que as tarifas anunciadas há algumas semanas pelo presidente Donald Trump foram uma resposta legítima às agressões do regime brasileiro contra interesses e cidadãos americanos", disse o filho do ex-presidente, no dia 9 de julho.

Questionado sobre o assunto, o vereador César Leite negou que houve qualquer tipo de celebração por parte do correligionário e reafirmou que o grupo de oposição contra o governo vem sendo "perseguido".

"O que eu vejo é o Eduardo Bolsonaro comemorando a lei Magnitsky, que são as ações contra o Alexandre de Moraes, que é outra coisa importante. O Eduardo fez um papel importantíssimo nos Estados Unidos, quando leva as informações para do que vem acontecendo no Brasil", declarou o edil.

Ele ainda completou: "Esse é o papel que ele está fazendo lá, que aqui, certamente, ele teria sido preso, como Daniel Silveira foi preso, como a Carla Zambelli foi presa, como a oposição está sendo perseguida e presa".

O que é a Lei Magnitsky?

A Lei Magnitsky entrou em vigor em dezembro de 2012, homenageando o advogado tributário Sergei Magnitsky. Além de Moraes, importantes nomes do cenário político russo já sofreram sanções com base na lei.

Entenda três pontos sobre as sanções da Lei Magnitsky

As sanções impostas incluem: