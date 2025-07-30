Lei Magnitsky: Eduardo Bolsonaro comemora sanção contra Moraes

- Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou nas redes sociais o anúncio das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Lei Magnitsky, dos Estados Unidos.

Eduardo, que já havia cogitado a medida da Casa Branca contra o magistrado, afirmou que o o mundo "está olhando para o Brasil". O parlamentar, que está nos EUA desde março, alegando perseguição de Moraes, voltou a pressionar o Congresso para a aprovar a anistia aos envolvidos na trama que tinha como objetivo executar um golpe de Estado.

"O mundo está olhando para o Brasil. Hoje, os EUA anunciaram sanções contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos humanos. É um marco histórico e um alerta: abusos de autoridade agora têm consequências globais", escreveu o deputado licenciado, que continuou.

"Não se trata de vingança, mas de justiça. Não se trata de política, mas de dignidade. É hora de virar a página", completou Eduardo Bolsonaro.

O que é a Lei Magnitsky?

Sempre citada por opositores de Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky entrou em vigor em dezembro de 2012, direcionada a atender questões comerciais e de direitos humanos. Oficialmente, a medida tem o nome de 'Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012', homenageando o advogado tributário Sergei Magnitsky.

A lei permite que estrangeiros que tenham cometido violações consideradas graves contra os direitos humanos, assim como crimes de corrupção, sejam punidos com sanções econômicas.

Entre os nomes já punidos com a decisão a medida, estão Artyom Kuznetsov, Pavel Karpove Oleg Silchenko, do Ministério do Interior da Rússia; Andrey Pechegin, do Ministério Público russo; e Olga Stepanova, da Receita Federal da Rússia.