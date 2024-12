Aliados defendem publicação de foto de Lula em hospital

Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendem que a comunicação do governo divulgue uma foto do mandatário no hospital Sírio-Libanês, onde ele está internado desde terça-feira, 10, quando precisou passar por uma cirurgia de emergência e fará um novo procedimento médico nesta quinta, 12.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, aliados que tiveram acesso a Lula ou viram imagens do petista afirmam que ele está bem. Segundo essas fontes, o presidente não precisou sequer raspar a cabeça para fazer a cirurgia e uma foto servia para mostrar que seu estado de saúde é bom.

Nos bastidores, a comunicação sobre os fatos relacionados à atual internação do petista tem sido criticada. A mais nova insatisfação se deu porque o novo procedimento cirúrgico do presidente só foi divulgado pelos médicos na véspera, mesmo já sendo esperado há dias.

A avaliação é de que a divulgação “a conta gotas” acabou passando a impressão para a sociedade de que o quadro seria mais grave que de fato é.