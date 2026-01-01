Ambulantes celebram valorização profissional no Festival da Virada

- Foto: Thais Tosta/ Secom PMS

Refeições gratuitas, transporte, banheiros climatizados, acolhimento para filhos e kits completos de venda marcaram as melhorias oferecidas aos ambulantes que trabalharam durante os cinco dias do Festival Virada Salvador 2026, realizado na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

As medidas adotadas pela Prefeitura de Salvador foram comemoradas pelos trabalhadores informais, que destacaram o avanço nas condições de trabalho e na valorização da categoria.

Mãe e filha, Rita de Cássia Melo, 50 anos, e Carla Melo, 28, trabalham juntas no festival há oito anos. Para a matriarca da família, as melhorias oferecidas na edição deste ano foram fundamentais para otimizar o fluxo das vendas.

“Estou no Festival desde quando era no Comércio. De lá para cá, muita coisa mudou. Antes, a gente era invisibilizado. Hoje, somos valorizados. Temos refeições, transporte, equipamentos adequados, com cadeado para guardar as bebidas, além de um espaço que cuida das nossas crianças. Vendi muito todos os dias”, afirmou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), 600 trabalhadores informais foram cadastrados para atuar nos festejos.

Desse total, 505 eram ambulantes de isopor. Os demais incluíam 60 baleiros, 10 baianas de acarajé, 10 vendedores em food trucks e 15 pipoqueiros.