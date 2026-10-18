POLÍTICA
Anitta defende liberdade individual e afirma em show que comportamento "é um ato político"
Cantora voltou a se posicionar politicamente em show neste sábado
A cantora Anitta fez um discurso sobre liberdade individual, respeito às diferenças e autonomia durante sua apresentação no festival Meli Music, realizada no último sábado (17). No palco, a artista defendeu o direito de cada pessoa viver conforme suas próprias escolhas, abordando temas como religião, orientação sexual e decisões sobre o próprio corpo.
Durante a fala, a cantora relacionou diretamente a liberdade de expressão e o comportamento pessoal à política. Ela destacou que o modo de se vestir, as demonstrações de afeto e a autonomia sobre o corpo são formas de manifestação e posicionamento na sociedade.
"Rebolar a bunda, mostrar a bunda, mostrar o corpo. Fazer o que a gente quiser, beijar quem a gente quiser, usar a roupa que a gente quiser. Isso é um ato político", declarou a cantora ao público presente no evento.
A artista, que já declarou publicamente apoio e voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou o espaço no festival para levantar o debate sobre diversidade, autonomia pessoal e direitos individuais no Brasil.
Veja vídeo:
COMPLETO: Anitta sendo extremamente necessária em seu discurso durante o Meli Music! 👏❤️ https://t.co/fPp4Faa3D8— Igor Rogh (@igorogh) October 18, 2026