Anitta defende liberdade individual e afirma em show que comportamento "é um ato político"

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A cantora Anitta fez um discurso sobre liberdade individual, respeito às diferenças e autonomia durante sua apresentação no festival Meli Music, realizada no último sábado (17). No palco, a artista defendeu o direito de cada pessoa viver conforme suas próprias escolhas, abordando temas como religião, orientação sexual e decisões sobre o próprio corpo.

Durante a fala, a cantora relacionou diretamente a liberdade de expressão e o comportamento pessoal à política. Ela destacou que o modo de se vestir, as demonstrações de afeto e a autonomia sobre o corpo são formas de manifestação e posicionamento na sociedade.

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"Rebolar a bunda, mostrar a bunda, mostrar o corpo. Fazer o que a gente quiser, beijar quem a gente quiser, usar a roupa que a gente quiser. Isso é um ato político", declarou a cantora ao público presente no evento.

A artista, que já declarou publicamente apoio e voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou o espaço no festival para levantar o debate sobre diversidade, autonomia pessoal e direitos individuais no Brasil.

Veja vídeo: