Ao vivo: advogados sustentam defesa de réus da trama golpista

Primeira Turma acompanha nesta terça, 2, o processo do ‘núcleo 1’ acusado de articular golpe de Estado

Redação

Por Redação

02/08/2025 - 9:00 h | Atualizada em 02/09/2025 - 14:38
Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ouve, na tarde desta terça-feira, 2, os advogados dos oito réus do chamado 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo principal executar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

Acompanhe o julgamento em tempo real:

x