ASSISTA!
Ao vivo: advogados sustentam defesa de réus da trama golpista
Primeira Turma acompanha nesta terça, 2, o processo do ‘núcleo 1’ acusado de articular golpe de Estado
Por Redação
02/08/2025 - 9:00 h | Atualizada em 02/09/2025 - 14:38
Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado -
Fechar
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ouve, na tarde desta terça-feira, 2, os advogados dos oito réus do chamado 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo principal executar um golpe de Estado após as eleições de 2022.
Acompanhe o julgamento em tempo real:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes