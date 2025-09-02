Ao vivo: advogados sustentam defesa de réus da trama golpista

Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado - Foto: Ton Molina | STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ouve, na tarde desta terça-feira, 2, os advogados dos oito réus do chamado 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo principal executar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

