Apenas três das dezenove vacinas infantins atingem meta no Brasil

A imunização infantil contra sarampo, poliomielite e tuberculose é essencial - Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

Apenas três das 19 vacinas do calendário infantil atingiram a meta estabelecida, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados em dezembro de 2024. Os imunizantes que alcançaram a meta foram a BCG (contra a tuberculose), a vacina de reforço da poliomielite e a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola).

No entanto, a meta vacinal ainda está abaixo do ideal. A expectativa do governo é que a imunização contra sarampo, rubéola e rubéola congênita chegue a 95% ainda este ano.

Desde 2016, a cobertura vacinal tem caído, aumentando o risco de surtos de doenças imunopreveníveis, alerta a imunologista Lucia Abel Awad, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em entrevista ao Metropoles. “Se a população não se vacina, doenças como sarampo e poliomielite podem voltar a circular, comprometendo a saúde coletiva”, explica.

A imunização contra sarampo, poliomielite e tuberculose é essencial para reduzir a circulação de vírus e bactérias. “Quando a maioria da população está vacinada, garantimos a proteção coletiva, inclusive para aqueles que não podem se vacinar, como imunossuprimidos, pacientes em tratamento contra o câncer e gestantes”, explica a especialista.

A baixa adesão preocupa, especialmente em vacinas contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite, comprometendo a proteção geral da população. Segundo Awad, a interação entre a baixa cobertura vacinal e a adesão irregular a diferentes imunizações aumenta a vulnerabilidade a surtos, especialmente de doenças respiratórias.

Como reverter a queda?

Para melhorar os índices de imunização, especialistas destacam a importância de combater a desinformação e facilitar o acesso às vacinas. Tatiana ressalta que é fundamental divulgar informações confiáveis. “Nos consultórios e redes sociais, buscamos orientar os pais sobre a importância das vacinas”, diz.

A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai, reforça que, embora a confiança na vacinação ainda seja alta, notícias falsas e barreiras logísticas dificultam a adesão. “A hesitação vacinal tem crescido devido à desinformação. Isso não acontece só no Brasil, mas em todo o mundo”, afirma.

Uma das estratégias para ampliar a cobertura é levar as vacinas para mais perto da população. “Muitos pais não conseguem sair do trabalho para vacinar os filhos. Por isso, a vacinação escolar é uma ferramenta essencial. Ela elimina barreiras logísticas e reduz a hesitação vacinal ao tornar o processo mais acessível”, destaca Ballalai.