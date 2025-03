Governo Federal anuncia primeira vacina 100% nacional contra a dengue

- Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta terça-feira, 25 de fevereiro, do anúncio da produção em larga escala da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. O evento, realizado no Palácio do Planalto, conta com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e demais autoridades do setor.

A iniciativa faz parte de uma estratégia para fortalecer a indústria nacional e garantir autonomia ao Sistema Único de Saúde (SUS). A previsão é de que, a partir de 2026, sejam disponibilizadas 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. O objetivo é atender a população elegível pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) entre 2026 e 2027.

O imunizante será produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa WuXi Biologics, por meio do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local (PDIL) do Ministério da Saúde. O programa, que já está em fase final de desenvolvimento tecnológico, permitirá um aumento de 50 vezes na capacidade produtiva da vacina.