Curso com método de massagem Ayurvédica acontece no Litoral Norte

A educadora física baiana Angela Barbosa, mais conhecida como Prem Shunya, vai ministrar um curso entre os dias 28 de fevereiro a 9 de março chamado Método Kusum Modak – Terapia Yoga Massagem Ayurvédica. O evento vai acontecer em Imbassaí, no Litoral Norte da Bahia.

O método reúne duas ciências milenares da Índia: a Yoga e a Ayurvédica. “É muito mais do que uma simples massagem. É uma poderosa ferramenta de cura e bem-estar”, disse Barbosa ao pontuar que a vivência promove benefícios nos níveis físico, emocional e energético. Os participantes farão um mergulho em conteúdos teóricos e vivenciarão muita prática com direito a manobras curativas.

Mesclando procedimentos da massagem tradicional indiana com posturas inspiradas no Yoga, o Método Kusum Modak – Terapia Yoga Massagem Ayurvédica é reconhecido como uma das mais completas técnicas terapêuticas. Com toques lentos e profundos, utilizando óleos naturais e um pó extraído da planta medicinal cálamo, os terapeutas executam deslizamentos, trações e pressões, utilizando as mãos e os pés.

O objetivo da formação é preparar profissionais qualificados no campo das práticas de saúde integrativas e complementares.

