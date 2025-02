Especialistas oferecem curso online sobre sintomas de menopausa

Curso tem encontros online que também serão gravados - Foto: Divulgação

Ondas de calor intenso, acompanhados de sudorese, ganho de peso, insônia, irritabilidade e secura vaginal podem ser alguns dos sintomas da menopausa. Devido a redução de hormônios que culmina com o fim do ciclo menstrual, a menopausa vem acompanhada por desconfortos, medos e mitos.

O encontro será remoto e acontecerá no dia 22 de março, e tem como objetivo também abordar temas relevantes para a compreensão e empoderamento sobre a menopausa.

“A maior parte das pessoas desconhecem praticamente tudo o que respeita a fisiologia do climatério. Muitas mulheres, infelizmente, desconhecem a fisiologia do ciclo menstrual e entendem que a menopausa é um momento sempre desagradável que corresponde à supressão da menstruação. Isso é muito pouco diante da complexidade e beleza do universo feminino”, destaca o médico e naturopata Aureo Augusto.

Para conscientizar sobre o ciclo, o médico junto a enfermeira Maria Helena Santana se reuniram para oferecer o curso, “Menopausa – Saiba o que esperar desta fase”. O curso tem como enfoque tratamentos naturais, além de estratégias e terapias baseadas em plantas medicinais, alimentação natural, fitoterapia, hidroterapia e outras abordagens naturais que podem aliviar os sintomas da menopausa, sem depender exclusivamente de tratamentos convencionais.

“O mero fato de ter um conhecimento mais aprofundado e livre dos hábitos de pensamento que norteiam a nossa sociedade pautada na dominação e no lucro, já pode nos fazer entender que é possível viver cada etapa desta nossa vida com mais saúde, bem-estar, incluído o período do climatério”, destacou o médico Aureo Augusto.

Entre os conteúdos do curso estão ciclo menstrual, Climatério e Menopausa, como cuidar dos sintomas indesejáveis, o papel da alimentação para a saúde, a polêmica reposição hormonal, como conversar com os filhos sobre menopausa, a importância da rede de apoio e dicas de como aumentar a vitalidade nesta fase da vida.

“É preciso parar de olhar para a menopausa como doença. E isso passa por um melhor entendimento do que significa os processos naturais de vida, que obviamente inclui nascimento, desenvolvimento, maturidade, envelhecimento e morte sobre o que significa os processos naturais de vida”, explica.

Os encontros online serão ainda gravados e podem ser acessados durante 60 dias pelos participantes.

“A menopausa é um momento de transição para a mulher, mas não precisa ser um período de sofrimento. A medicina natural oferece inúmeras alternativas para melhorar a qualidade de vida nesta fase, e no curso, vamos compartilhar soluções de forma simples e acessível para todos", ressalta a enfermeira Maria Helena Santana.

O curso é dedicado às pessoas que passam pela menopausa, mas também para profissionais de saúde que desejam integrar uma abordagem mais natural no cuidado das e dos pacientes.

O curso também serve para parceiros e parceiras das pessoas que estão na fase da menopausa, se informem e entenderem melhor as mudanças que afetam todo o sistema familiar. O curso oferece também descontos para casais.

As inscrições podem ser feitas por formulário no link: Realize sua inscrição.

Para mais informações: WhatsApp (75) 99848 - 4520 (Maria Helena)