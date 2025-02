Conheça 5 legumes que ajudam a combater diabetes

Incorporar esses itens na dieta pode ser uma estratégia eficiente - Foto: Reprodução

Altos níveis de açúcar no sangue representam riscos significativos para a saúde, tanto de pessoas diabéticas quanto não diabéticas. Essa condição pode levar a complicações sérias se não for adequadamente controlada. No entanto, a boa notícia é que mudanças simples na alimentação podem desempenhar um papel crucial no controle da glicose, sendo uma alternativa acessível para manter a saúde em equilíbrio.

De acordo com estudos científicos, certos legumes e vegetais possuem a capacidade de reduzir os níveis de açúcar no sangue. Alimentos ricos em fibras e compostos específicos têm se mostrado eficazes nesse processo. Incorporar esses itens na dieta pode ser uma estratégia eficiente para quem busca controlar a glicemia de maneira natural e sem grandes esforços. Veja abaixo alguns deles:

Cenoura

A cenoura é rica em betacaroteno e isso conta muitos pontos para ela. Segundo alguns estudos, este antioxidante ajuda a regular o açúcar no sangue e a melhorar a função das células beta pancreáticas, que produzem a insulina. Esse benefício seria capaz de atuar na prevenção da diabetes mellitus tipo 2.

Brócolis

A fibra é fundamental para ajudá-lo a controlar seus níveis de açúcar no sangue. Isso ocorre principalmente porque a fibra não é digerida, o que significa que seu sangue não a absorve da mesma forma que faria com outros carboidratos.

Vegetais crucíferos como brócolis, couve de Bruxelas e couve-flor são ricos em fibras, com baixo teor de açúcar natural e muito saciantes, fazendo você se sentir satisfeito por mais tempo.

Além disso, o brócolis tem um composto chamado sulforafano, que controla a resistência insulínica e os níveis de glicose. Um estudo com pacientes diabéticos mostrou que esse composto químico reduziu em mais de 10% os níveis de glicose no sangue.

Abobrinha

A abobrinha é riquíssima em fibras solúveis que reduzem a velocidade de absorção dos alimentos, evitando o pico de glicose no sangue. Além disso, como tem um baixo índice glicêmico. É uma ótima opção de legume para substituir o carboidrato no prato.

Berinjela

A berinjela é frequentemente esquecida na conversa sobre vegetais ricos em nutrientes, mas esse alimento pode ser um ótimo acompanhamento para o seu próximo jantar.

Além de conter fibras solúveis e ser um legume de baixo índice glicêmico, a berinjela contém compostos clorogênicos que tem uma ação de regular o açúcar no sangue.

Estudos, inclusive, já destacaram o legume como um composto de interesse para reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Couve-flor

Seja no vapor ou no arroz, a couve-flor pode ser um ótimo complemento para a sua refeição para ajudá-lo a manter os níveis de glicose no sangue sob controle.

Além disso, é uma excelente fonte de vitamina A antioxidante, uma boa fonte de vitamina K e é pobre em carboidratos.