Além dos ovos: onda de calor pode afetar fertilidade dos brasileiros

Preço do ovo atingiu novos recordes em fevereiro - Foto: Marcello Júnior/ Agência Brasil

O preço do ovo atingiu novos recordes em fevereiro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), diante de fatores como a onda de calor que atinge o Brasil. As altas temperaturas podem gerar a queda da produtividade das galinhas poedeiras, além da qualidade e a durabilidade dos ovos. No entanto, o fenômeno não traz apenas impactos para a economia, mas para a saúde, com o comprometimento da taxa de fertilidade dos brasileiros.

De acordo com Nanci Utida, Diretora Associada de Assuntos Médicos da Organon, as ondas de calor, intensificadas pelas mudanças climáticas, podem impactar significativamente a saúde reprodutiva, tanto de homens quanto de mulheres.

“Estudos recentes mostram que o aumento das temperaturas afeta tanto a produção de espermatozoides quanto a qualidade dos óvulos, além de elevar os riscos durante a gestação". A especialista reforça que, embora ambos os sexos sejam afetados, os homens podem ser mais suscetíveis devido à sensibilidade da espermatogênese ao calor. "Cada aumento de 1°C na temperatura testicular pode reduzir a produção de espermatozoides em até 14%", complementa.

Ela alerta que pesquisas evidenciam que o calor extremo reduz a qualidade do sêmen, afetando a contagem, motilidade e morfologia dos espermatozoides. Já nas mulheres, o cenário climático pode comprometer a ovulação, a qualidade dos oócitos e a foliculogênese, processos essenciais para a concepção.

Diante desse cenário, medidas preventivas podem minimizar os impactos do calor na fertilidade. Para homens, evitar exposição prolongada ao calor, usar roupas leves e manter-se hidratado são recomendações básicas. Já as mulheres, especialmente as gestantes, devem priorizar ambientes frescos, hidratação constante e monitoramento de sinais como tontura e inchaço excessivo.