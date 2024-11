Após atentado, forças de segurança do DF trabalham em "nível máximo"

Governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, durante coletiva de imprensa - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

As forças de segurança de Brasília estão trabalhando “com nível de segurança máximo” após o atentado registrado na noite da última quarta-feira, 13, realizado por Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiü França”, que morreu durante a ocorrência. A informação foi confirmada pela governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

O atentado ainda deixou um carro incendiado, veículo pertencia a Francisco, que era morador da cidade de Rio do Sul (SC). Na manhã desta sexta-feira, 15, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi mobilizado para averiguar uma mala que estava no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, mesmo local onde houve a explosão.

A chefe do Executivo interina afirmou que os militares verificam todas as suspeitas com “afinco”. “Não há nada que está sendo minimizado. Todas as informações que chegam ao Centro de Inteligência estão sendo analisadas”, declarou, em entrevista à coluna Grande Angular, do portal Metrópoles.

Após a checagem, os policiais descartaram a possibilidade de haver explosivo na mala.