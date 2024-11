Antes de se explodir, homem tentou entrar com bomba no STF

Homem esteve no STF em agosto - Foto: Reprodução

O homem que explodiu na Praça dos Três Poderes na noite de quarta-feira, 13, teria tentado invadir o Supremo Tribunal Federal (STF) com uma bomba. A revelação foi feita pela governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

“O cidadão se aproximou do Supremo, tentou entrar no prédio, realmente teve explosão na porta”, disse Celina. O homem foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, e usava o codinome Tiu França nas redes sociais. Ele morava em Rio do Sul (SC) ,foi candidato a vereador no município em 2020 pelo PL e já postou fotos no plenário do STF e no interior do Congresso.

Ainda segundo a mandatária, Francisco teria explodido o próprio carro no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, antes de morrer em frente ao STF.

O corpo de Francisco ficou completamente desfigurado. O lado direito da cabeça e a mão direita do homem parecem ter sido atingidos pela explosão. Restos mortais dele foram arremessados a metros do corpo.

O bolsonarista morto já visitou o plenário do STF, no dia 24 de agosto. Nesta tarde, ele foi visto circulando nos corredores dos prédios.

As explosões ocorreram por volta das 19h30. No momento, advogados e autoridades que participaram do julgamento do processo que trata da letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro deixavam o plenário da Corte.

O público ficou assustado com o barulho das explosões e foi retirado do Supremo pelo subsolo. Em seguida, o edifício-sede foi evacuado e interditado. Os ministros foram retirados em segurança.

As sessões plenárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também foram encerradas logo após as explosões.