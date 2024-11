Após ataque com bomba, Esplanada dos Ministérios segue fechada

- Foto: Agência Brasil

Após a explosão de bombar nas Praça dos Três Poderes na noite de quarta-feira, 13, a Esplanada dos Ministérios segue fechada na manhã desta quinta, 14. Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, natural de Santa Catarina, morreu em frente ao STF.

De acordo com informações do Correio Braziliense, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que o corpo do homem que morreu na explosão ainda estava no local, por volta das 7h30. Francisco morreu após lançar um explosivo contra a estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele teria arremessado duas bombas, sendo atingido por uma delas.

O Expediente foi suspenso no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional.

Uma ampla varredura está sendo realizada desde as primeiras explosões para identificar se existem outros artefatos no local.



Leia Mais:

>> Barroso conversa com Lula e diretor da PF após explosões

>> Planalto tem segurança reforçada; Bope faz varredura na praça

A PMDF informou na manhã desta quinta-feira, 15, que o Bope continua desativando os artefatos explosivos que estão sendo encontrados na área. Segundo nota da corporação, os artefatos estão sendo desativando um a um e é necessária uma ação muito criteriosa na preservação dos vestígios, para a investigação poder ter materiais em busca de outros possíveis autores.

A polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Federal estiveram, durante a madrugada, em uma casa de Ceilândia alugada pelo homem que morreu nas explosões. Os investigadores utilizaram um robô para identificação de bombas, pois há suspeita de que o local contenha outros artefatos explosivos.