Após caminhar com o PT, Republicanos fecha apoio a Débora em Lauro

O Republicanos, que caminhou com Antônio Rosalvo (PT) na disputa pela prefeitura de Lauro de Freitas, nas eleições de 2024, fechou acordo para compor a base de apoio da atual prefeita, Débora Regis (União Brasil). A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas com integrantes da sigla.

A legenda indicou Naide Brito, ex-PT, para vice de Rosalvo, além de acolher quadros do partido da ex-prefeita Moema Gramacho. Desde a vitória de Débora, entretanto, o Republicanos, que tem dois vereadores no município, tem ensaiado uma aproximação.

O entendimento, segundo uma das fontes consultadas pelo Portal A TARDE, é de que a nova prefeita precisará de uma base robusta na Câmara Municipal, e que por isso o Republicanos deveria estar, desde já, dentro da gestão.

Débora, que já era vereadora com dois mandatos, foi eleita com 70.691 votos nas eleições do ano passado, a maior votação de um prefeito da história da cidade.