Prefeita de Lauro de Freitas avalia regularizar “ligeirinhos”

Em visita ao Grupo A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 8, a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), adiantou que pretende fazer grandes melhorias no sistema público de transporte do município. Entre as mudanças, a gestora estuda regulamentar os veículos clandestinos conhecidos como “ligeirinhos”.

“Precisamos pensar no sistema de transporte como um todo. Hoje o ‘ligeirinho’ é uma realidade em Lauro de Freitas, inclusive a cada dia surgem mais pontos porque existe uma demanda muito grande e pouca oferta por parte dos ônibus. É algo que a gente precisa discutir com todos os atores do sistema de transporte”, declarou.

A prefeita disse que apesar da vontade de realizar a regularização do transporte, “por enquanto vai ficar do jeito que está até eu ter de fato uma solução”.

“Porque não adianta eu ir tentar tirar de um lugar ou do outro e a população ficar sem ter como ir e vir, visto que os ônibus estão completamente sucateados. Então tem muita coisa a ser feita, inclusive plano para novos ônibus elétrico”, afirmou.

Como uma das alternativas para solução do sistema no geral, Débora citou a possibilidade da criação de um consórcio na Região Metropolitana de Salvador (RMS) “onde a gente vai conseguir inclusive ter a condição de comprar ônibus elétricos muito mais baratos. Quando você vai no local e compra a varejo é um valor, mas quando você compra atacado é muito mais em conta. Essa é uma ideia que eu vou tentar, através dos prefeitos, inclusive de oposição, implantar isso nos próximos meses”.