Após confirmar ausência, Rui aparece de surpresa em convenção do PT

Após confirmar a ausência na convenção do PT, na manhã deste domingo, 4, o ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) apareceu no evento, que aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador, de última hora.



Mais cedo, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), tinha justificado a falta do ministro no encontro. Segundo o petista, Rui não teria ido por conta de agenda pessoal.



“Hoje ele tem uma agenda pessoal, particular. Mas ligou para nós, ligou para Geraldo Jr, pediu desculpas, mas fez o vídeo, a presença dele está aqui. É uma uma agenda pessoal, particular dele, mas vai estar a mensagem dele. Geraldo marcou com ele dia 13, ele pediu que o Geraldo fosse a Brasília”, disse Jerônimo antes da aparição do ministro.

Além de Jerônimo e Rui, os senadores Jaques Wagner, Otto Alencar e outros representantes também marcaram presença no evento que oficializa a candidatura de Geraldo Jr., e da sua vice, Fabya Reys, na disputa pela prefeitura da capital baiana.