Jerônimo justifica falta de Rui em convenção do PT: “Pediu desculpas”

Convenção acontece na manhã deste domingo, 4, na Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Após a ausência do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na convenção do PT que acontece na manhã deste domingo, 4, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) detalhou o motivo da falta do ex-gestor da Bahia.



“Hoje ele tem uma agenda pessoal, particular. Mas ligou para nós, ligou para Geraldo Jr, pediu desculpas, mas fez o vídeo, a presença dele está aqui. É uma uma agenda pessoal, particular dele, mas vai estar a mensagem dele. Geraldo marcou com ele dia 13, ele pediu que o Geraldo fosse a Brasília”, disse.





Além de Jerônimo, os senadores Jaques Wagner, Otto Alencar e outros representantes marcaram presença no evento que oficializa a candidatura de Geraldo Jr. e da sua vice Fabya Reys na disputa pela prefeitura da capital baiana.