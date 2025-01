Após confusão, Prefeitura de Rafael Jambeiro publica ata de posse

Ato de posse foi divulgado nesta sexta-feira, 3 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Rafael Jambeiro divulgou, nesta sexta-feira, 3, a ata de posse do prefeito Nalvinho (União Brasil), e do seu vice, Jacson Trindade, após a confusão na solenidade da última quarta, 1. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município.

"Concluídas as formalidades acima, a presidente da mesa, usando das atribuições que a Constituição e as Leis pertinentes, soienemente declarou empossados os senhores Marinaivo Fernandes Serra e Jacson Trindade de Santana nos cargos para os quais foram eleitos em 06 de outubro de 2024, com mandates que expirarão em 31 de dezembro de 2028. E para constar foi lavrado este Termo, que vai assinado pela Presidente da Camara, pelos demais membros da mesa e pelos demais vereadores e autoridades presentes ou representadas. Rafael Jambeiro, 01 de Janeiro de 2025", diz trecho do documento assinado pela presidente da Câmara Municipal, Magna Lúcia Gomes.

Apesar do documento ser assinado por Magna, vereadores alegam que a eleição da Mesa Diretora da Casa não tem validade, uma vez que a chapa vencedora foi apresentada um dia após o prazo permitido.

Durante a posse, Nalvinho discutiu e fez gestos contra vereadora Isabele (PT), filha da ex-prefeita Cibele Carvalho (PT), derrotada na tentativa de reeleição. Com a confusão, a sessão acabou suspensa, e parte dos vereadores passou a contestar a posse e eleição da Mesa Diretora.