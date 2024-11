Após derrota em SP, Guilherme Boulos é pressionado a ir para o PT

Boulos pode se filiar ao PT - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Candidato derrotado no segundo turno na disputa pela prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos tem sido pressionado por petistas a deixar o Psol e se filiar ao PT em breve ao PT.

A ideia é que o parlamentar, que perdeu para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), reeleito, ainda assuma um ministério no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para afastar as acusações de que não tem experiência administrativa; Boulos nunca ocupou cargos executivos.

Caso o projeto se concretize, Boulos terá, segundo o site Metrópoles, a oportunidade de alcançar uma parcela ainda maior. Uma fonte petista disse que o presidente Lula é a única pessoa dentro do PT que poderá dizer o futuro do deputado do Psol.

“Tem várias correntes dentro do PT, mas a pessoa que sabe dizer o que será do futuro político dele se chama Luiz Inácio Lula da Silva", teria confidenciado uma fonte do PT próxima a Boulos.