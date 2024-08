Após reunião com Rui, STF toma decisão sobre emendas

Rui Costa (PT) participou da reunião - Foto: Divulgação | STF

O Supremo Tribunal Federal definiu, em reunião realizada com representantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da Corte e membros do Congresso Nacional, nesta terça-feira, 20, que as emendas parlamentares precisarão adotar critérios de transparência. Entre os presentes no almoço, que aconteceu na presidência do STF, estava o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Além de Rui, estiveram presentes os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), o advogado-geral da União, Jorge Messias, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e todos os ministros da Corte.

Após o encontro, ficou definido que as emendas Pix precisarão apresentar de forma antecipada o objeto da despesa, sendo destinadas também para projetos estruturantes dos estados. As emendas dessa modalidade também terão que ter contas prestadas ao Tribunal de Contas da União (TCU).

As chamadas 'emendas de bancadas' serão usadas em projetos estruturantes, de acordo com o que for decidido por cada bancada. Já as 'emendas de comissão' serão utilizadas para projetos de interesse regional ou nacional, após decisão em conjunto do Legislativo e Executivo.

Na última semana, o ministro Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para o Supremo, suspendeu a aplicação das emendas, pedindo a implantação de mecanismos que garantissem a transparência.