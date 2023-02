Aqui é a luta das resistências dos trabalhadores, diz vereador

O vereador Tiago Ferreira (PT) marcou presença, na manhã desta tradicional Segunda-Feira de Carnaval, 20, na Mudança do Garcia.

Sindicalista em defesa dos rodoviários, o edil pontuou que representa todas as classes trabalhadores. No momento, a pauta em destaque é a luta pelo piso nacional dos enfermeiros.

"Aqui é historicamente a luta das resistências das classes trabalhadoras. Além de ser um sindicalista dos rodoviários, também sou representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT) da Bahia. Então represento todos os trabalhadores de diversas categorias. Hoje aproveito para caminhar ao lado dos trabalhadores da Saúde, reivindicando o piso nacional dos enfermeiros", disse.

Além dos profissionais de saúde, Tiago revelou que conversa com outras classes. Recentemente, em diálogo com agentes penitenciários, ele escutou sugestões que prometeu levar aos representantes dos poderes Executivo e Legislativo baiano.

"Nós não fazemos apenas a luta dos trabalhadores de transporte, mas também de outras categorias. Conversei agora a pouco com os agentes de presídio, que me trouxeram uma pauta importante que devo dialogar com Geraldinho, com o governador do estado e deputados. Com relação a criação de uma polícia penal", completou.

Por fim, o vereador falou sobre a carência de colegas na Câmara Municipal de Salvador (CMS) em defesa da classe trabalhadora.

"Espero poder ser usado de uma forma positiva por esses trabalhadores, visto que dentro da Câmara Municipal de Salvador (CMS) temos poucos vereadores sindicalistas, que lida com a causa dos trabalhadores. Temos muito representantes do setor economico, mas falta alguém para os trabalhadores. Espero poder juntar essas reivindicações e levar para a CMS", encerrou Tiago.