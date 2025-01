Augusto Castro firma compromisso com trabalho após posse em Itabuna

Prefeito eleito em Itabuna, Augusto Castro (PSD), reafirmou compromisso com população local - Foto: Divulgação

O prefeito reeleito em Itabuna, Augusto Castro (PSD), tomou posse para mais um mandato nesta quarta-feira, 1.

“Quero reafirmar meu compromisso de trabalhar ainda mais por Itabuna neste segundo mandato porque tenho compromisso com cada cidadão e cidadã desta cidade. Também quero parabenizar os integrantes do Poder Legislativo Municipal que aqui hoje assumem a 10ª legislatura – 2025/2028. Vamos estar sempre unidos para fazer muito mais pelos que mais necessitam”.

A afirmação de Augusto foi durante a posse em concorrida solenidade no Teatro Municipal Candinha Dória.

Também assumiram mandatos o vice-prefeito Josué Brandão Júnior (PV) e 21 vereadores sendo 3 do PSD, 3 do Avante, 2 do PCdo B, 2 PSB, 2 do PP, 2 do Republicanos, 1 do PT, 1 PL, 1 do Cidadania, 1 do União Brasil, 1 do Democracia Cristã, 1 do PSDB e 1 do Solidariedade.

Ainda no discurso, Augusto Castro destacou os investimentos realizados na infraestrutura e pavimentação de cerca de 300 ruas de barro em 30 bairros da cidade, na recuperação e reabertura do hospital pediátrico CEMEPI e no Novo Hospital São Lucas e destacou a parceria com o Governo do Estado que está possibilitando as obras de ampliação e modernização da infraestrutura do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães onde a Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) aporta mais de R4 100 milhões em obras de engenharia e equipamentos.

“Nos quatro primeiros anos, trabalhamos e avançamos muito, apesar da pandemia da Covid-19 e das chuvas e enchentes do dezembro de 2021 que foram as maiores da história de Itabuna que teve prejuízos e alagamentos em cerca de 40% da zona urbana. Nas eleições de 2020 a população itabunense tinha o desejo de mudança e em 2024 o sentimento de continuidade de nossa administração que fez investimentos na melhoria da vida do nosso povo. Com isto, tivemos a primeira reeleição da história de 114 anos de Itabuna. Ganhamos com mais de 65 mil votos, o equivalente as 59% dos votos válidos”, disse

“A maciça votação na nossa chapa foi fruto da confiança fruto da dedicação. Todos sabemos que a política e que todos nós que a exercemos com mandato ou sem mandato tem o significado de lutar pelo bem-estar da população. Política é vocação, é servir ao bem comum. Temos que ter espírito público aberto a sugestões para executar o que o povo necessita”, acrescentou o prefeito Augusto Castro. “O Legislativo e o Executivo são poderes independentes, mas harmônicos e têm um objetivo claro: cuidar das pessoas”, completou.

A sessão plenária foi conduzida pelo vereador Erasmo Ávila (PSD), tendo sido eleito presidente, Manoel Porfírio (PT), com 19 votos, para o biênio 2025-2026. O novo presidente então deu posse ao colegiado e em seguida ao prefeito Augusto Castro e o vice-prefeito Josué Brandão Júnior, que durante fala destacou a competência política do prefeito em fazer parcerias com o Governo do Estado, por intermédio do governador Jerônimo Rodrigues (PT), e o Governo Federal, através do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.

No discurso de saudação ao colegiado e ao prefeito e vice, o presidente da Câmara Municipal, Manoel Porfírio, pregou a unidade para que os cidadãos e cidadãs continuem sendo beneficiados com obras, projetos e investimentos.

“Na adversidade, temos que ter unidade para que os investimentos continuem. Com a capacidade política de diálogo do prefeito Augusto Castro, Itabuna vai continuar neste salto qualitativo que se observou entre 2021 e 2024. Não tenho receio em afirmar que o prefeito lidera nosso grupo e o nosso projeto político e a cidade só tem a ganhar com as parcerias e a unidade”, afirmou.

Após a sessão, o chefe do Executivo local deu posse ao procurador-geral do Município, Álvaro Ferreira, aos presidentes das fundações de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças de Atenção à Saúde (FASI), João Omar Galvão, e secretários municipais.

Augusto anunciou o nome de Ivan Maia, para a presidência da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA). Nos próximos dias vão ser anunciados também os nomes para a Educação, Fundação Marimbeta, entre outros.