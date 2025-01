Augusto projeta 3 federais e 4 estaduais eleitos pelo PCdoB em 2026

PCdoB projeta aumento de bancada em 2026 - Foto: Reprodução / Instagram

Com o nome fora da disputa nas eleições de 2026, o recém-empossado secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o ex-vereador Augusto Vasconcelos, projetou que o seu partido, o PCdoB, trabalha para aumentar sua bancada tanto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), quanto na Câmara dos Deputados no pleito do ano que vem.

“Esse é um assunto que tem sido conversado no ambiente do nosso partido, o PCdoB, no intuito de que a gente possa assegurar a vitória do projeto eleitoral coletivo, o que significa a possibilidade de elegermos três deputados federais e quatro deputados estaduais no próximo ano”, afirmou o comunista em entrevista ao Portal A TARDE.

Apesar de ponderar que a discussão sobre nomes ainda vai acontecer, nos bastidores alguns quadros do partido já despontam como possibilidade. A deputada estadual Olívia Santana e o ex-deputado estadual Zó, devem brigar por uma cadeira na Câmara, onde o partido tem dois assentos.

Já para a Alba, um dos nomes que o partido deve apostar é o do presidente da APLB Sindicato, Rui Oliveira. Outro membro que é visto com chances de conseguir uma vaga no Legislativo baiano é o superintendente da Setre, Wenceslau Júnior.

A titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Ângela Guimarães, é outro nome que pode encarar as urnas em busca de uma vaga na Alba. Em 2018, os comunistas elegeram três parlamentares na Assembleia.

A decisão definitiva sobre a nominata do PCdoB deve sair somente no ano que vem.