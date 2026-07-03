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POLÍTICA

Aula de Haddad é interrompida após briga entre manifestantes

Ex-ministro participava de evento na Unicamp quando protesto interrompeu palestra

Victoria Isabel
Por
Fernando Haddad
Fernando Haddad - Foto: Agência Brasil/Fabio Rodrigues

A aula magna do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad foi interrompida na noite desta quinta-feira, 2, após um tumulto provocado por manifestantes durante um evento realizado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

A palestra, que abordava os desafios econômicos do Brasil, começou por volta das 19h no Teatro de Arena da universidade. Durante a exposição, Haddad foi interrompido por membros do MBL (Movimento Brasil Livre) que protestaram a respeito do escândalo do INSS.

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Segundo relatos, os manifestantes foram retirados do teatro e, na sequência, houve uma briga física entre os envolvidos.

O momento da confusão foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pelo pré-candidato a deputado estadual Matheus Pereira (Missão), conhecido como "Matheus Campinas". Na publicação, ele afirmou que o protesto ocorreu por considerar o evento uma suposta "campanha antecipada".

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Em nota, o DCE (Diretório Central dos Estudantes) da Unicamp disse lamentar o ocorrido: "A briga mencionada na mídia foi causada por militantes da direita que vieram ao evento provocar e causar tumulto. Eles foram retirados do evento imediatamente e nenhum participante do evento interagiu com os mesmos, mas infelizmente geraram confusão pela Unicamp", diz.

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Fernando Haddad São Paulo Unicamp

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