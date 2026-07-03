Canil municipal de Itaberaba é investigado por maus-tratos a animais

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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou recentemente um procedimento administrativo para investigar denúncias graves envolvendo a gestão do canil municipal e o atendimento a animais no município de Itaberaba, Chapada Diamantina.

A apuração foca em supostos maus-tratos a animais, negligência médica veterinária e a utilização indevida de bens públicos.

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A investigação teve início após o recebimento de uma representação popular detalhada. O documento enviado ao MP foi acompanhado por um vasto conjunto de provas materiais, incluindo fotos, vídeos e documentos que apontam irregularidades estruturais e falhas críticas no cuidado com os animais acolhidos pelo município.

Ambulâncias paradas

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de Itaberaba, na gestão João Filho (PSD), ficaram paradas em um estacionamento de um posto de combustíveis do município. A denúncia foi do vereador Roberto Almeida (Republicanos).

"O município ganhou as ambulâncias para implantar o serviço, mas as mesmas estão abandonadas em um pátio desse posto de combustíveis", disse o parlamentar.

Em 2010, foi feita a solicitação para que Itaberaba contasse com o serviço, o que só foi conseguido este ano, com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do da Bahia.

No total, 47 novas ambulâncias foram entregues para ampliar o serviço em toda a Bahia, expansão a qual levou 33 novos municípios a contar com os veículos, o que seria para beneficiar a população durante 24 horas, incluindo Itaberaba e cidades vizinhas.

Ainda de acordo com o vereador, as ambulâncias teriam sido retiradas do local denunciado.

"Tomei conhecimento que colocaram as ambulâncias em outro galpão. Estamos tentando descobrir onde é esse novo local", afirmou o vereador.

Falta de insulina

Em janeiro deste ano, uma denúncia apontou a falta de alguns insumos no município, bem como medicações controladas, imprescindíveis para uso dos pacientes.

Alem da falta da insulina, foi denunciada também falta das tiras do aparelho para medir a glicose, os quais em farmácias, teriam preços altos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Itaberaba, sobre a denúncia da gestão do canil municipal, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Atualização

A Prefeitura de Itaberaba enviou nota ao portal A Tarde, nesta sexta-feira, 3, para esclarecer os pontos trazidos na matéria. Veja a nota na íntegra:

Desde o início do procedimento, a Prefeitura vem atendendo integralmente todas as solicitações do Ministério Público, encaminhando documentos, relatórios, informações técnicas e permanecendo à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. Também colocou toda a estrutura do Centro de Cuidados Animal à disposição para visita técnica do órgão.

Paralelamente, desde 2025, Itaberaba vem promovendo uma ampla reestruturação da política pública de proteção animal, com investimentos e ações concretas, entre elas: