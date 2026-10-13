Autora do impeachment de Dilma Rousseff cobra eleitores após derrota

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A vereadora de São Paulo, Janaína Paschoal (PP), questionou os eleitores após não conseguir votos suficientes para conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.

Durante sessão da Câmara Municipal, a advogada, que assinou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), lamentou o resultado e perguntou por que não foi eleita.

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Por que eu não recebi seu voto?

Janaína recebeu cerca de 46,7 mil votos, abaixo dos 48.893 obtidos na eleição municipal de 2024, quando conquistou uma cadeira no Legislativo paulistano. Durante o pronunciamento, ela defendeu sua atuação parlamentar e questionou se o trabalho desenvolvido tem sido reconhecido pelo eleitorado.

“Será que esse trabalho está sendo visto? Ou se está sendo visto e não é valorizado? Ou as pessoas entendem que esse perfil não é interessante nesse momento histórico na Câmara Federal?”, declarou.

Janaína será segunda suplente do PP

Com o resultado, Janaína ocupará a segunda suplência do PP na Câmara dos Deputados. A federação formada pelo partido com o União Brasil elegeu cinco deputados federais, conforme os dados apresentados sobre a composição da bancada.

Entre os eleitos pelo PP estão Sargento Nantes, Maurício Neves e Coronel Telhada. Pelo União Brasil, foram eleitos Sirlange Manga e Milton Leite Filho.

Trajetória política

Janaína Paschoal foi eleita deputada estadual em São Paulo pelo PSL em 2018, durante a onda de crescimento do bolsonarismo. Em 2022, já filiada ao PRTB, disputou uma vaga no Senado, mas não foi eleita. Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo pelo PP.

A advogada foi um dos nomes lançados pelo partido para ampliar a bancada federal, mas não alcançou a votação necessária para assumir uma vaga como titular.