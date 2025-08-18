Azul amplia voos para Salvador e Ilhéus na alta temporada

Salvador receberá 432 voos extras operados pela Azul, o que representa um aumento de 22% no número de decolagens e 25% na oferta de assentos - Foto: : Divulgação | Azul

A Bahia terá um reforço expressivo na malha aérea durante o verão 2025/2026. Entre 13 de dezembro e 1º de fevereiro, a Azul Linhas Aéreas vai operar 580 voos extras para Salvador e Ilhéus, garantindo 85 mil assentos adicionais e ampliando a conectividade do estado com importantes mercados emissores de turistas. A medida é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e com a companhia aérea.

Entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, a companhia programou 580 voos extras para os dois destinos, totalizando 85 mil assentos adicionais no período. A iniciativa, anunciada nesta segunda-feira, 18, durante evento realizado em Salvador, visa impulsionar o fluxo de turistas e consolidar a Bahia como um dos principais destinos turísticos do país.

Em Ilhéus, serão 148 voos extras e 20,1 mil assentos adicionais, representando um aumento de 56% nas decolagens e 62% na oferta de assentos. A cidade contará com uma nova rota sazonal para Congonhas (SP), além de operações extras para Confins (Belo Horizonte). Os voos regulares para Goiânia, Campinas, Salvador e Confins serão mantidos, com destaque para o mercado de Confins, que terá um crescimento de 22% nas decolagens e 25% na oferta de assentos em relação à operação regular.

No mesmo período, Salvador receberá 432 voos extras operados pela Azul, o que representa um aumento de 22% no número de decolagens e 25% na oferta de assentos, em comparação ao período regular. No total, serão disponibilizados 64,9 mil assentos adicionais. A capital baiana também ganhará novas rotas sazonais, com voos diretos a partir de Congonhas (SP), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP) e Uberlândia (MG), facilitando o acesso de turistas de diversas regiões do país.

De acordo com a diretora da Azul Viagens, Giulliana Mesquita, “esse fortalecimento do turismo aqui no Nordeste é o que a gente tem feito junto com o setor público e com o setor privado. A gente tem feito muita promoção turística e eu acho que tem sido muito efetiva. Não é à toa que, para esse ano, a gente cresceu 30% o número de passageiros embarcados aqui para o destino, o que tornou muito mais favorável a injeção de mais assentos para a próxima estação”.

Com forte apelo turístico, Ilhéus se destaca por suas praias exuberantes, seu patrimônio histórico e sua importância no imaginário literário brasileiro, especialmente por meio das obras de Jorge Amado. A cidade vem se consolidando como destino de sol e mar no Sul da Bahia, e o reforço da malha aérea amplia significativamente o acesso ao município.

A nova rota sazonal para Congonhas representa uma conquista importante para o turismo regional, conectando Ilhéus diretamente ao principal aeroporto urbano de São Paulo. As operações extras para Confins também contribuem para aumentar o fluxo de visitantes vindos de Minas Gerais, um dos mercados emissores mais relevantes para o destino.

Segundo a Azul, a expectativa é de alta demanda nos voos para Ilhéus, com taxas de ocupação superiores a 85% durante o período. Para a Setur-BA, a ampliação da malha aérea é estratégica para o fortalecimento da economia do turismo no estado, especialmente no verão, quando a procura por destinos litorâneos e culturais aumenta significativamente.

“São vários eixos trabalhados pela Secretaria de Turismo, o eixo da biossegurança, da qualificação e capacitação dos serviços turísticos, a infraestrutura que é relevante para o turismo do Estado e a promoção do destino e comercialização dos segmentos dos produtos e atrativos turísticos. Então, o incremento da malha aérea é fundamental e nós temos atuado com base nessa estratégia através desses eixos, sobretudo a promoção do turismo da Bahia. E não é à toa que nós estamos aí ocupando a liderança do turismo brasileiro por meio de diversas ações que têm fortalecido o turismo baiano”, destaca a chefe de gabinete Giulliana Brito, que representou o secretário de Turismo, Mauricio Bacelar.

O reforço da conectividade aérea deve gerar impactos positivos na ocupação hoteleira, no comércio, na gastronomia e na geração de empregos temporários, beneficiando diretamente as comunidades locais. A expectativa é que a medida contribua para o crescimento do número de visitantes, superando os resultados da temporada anterior e reafirmando a Bahia como um dos destinos mais procurados do Brasil durante o verão. Salvador, com sua rica herança cultural e atrativos históricos, e Ilhéus, com suas paisagens paradisíacas e importância literária, se consolidam como grandes protagonistas dessa expansão turística.

Voos da Azul Viagens para Salvador

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, reforça sua atuação para a capital baiana com 32 voos dedicados semanais, um crescimento de 480% em relação à alta temporada anterior. As operações conectam Salvador aos mercados de Congonhas (SP), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG) e Confins/Belo Horizonte (MG).