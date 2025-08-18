ADULTIZAÇÃO INFANTIL
Governo deve apresentar medidas de regulação das redes nesta semana
Assunto voltou ao centro do debate público por conta da repercussão das denúncias do youtuber Felca
Por Anderson Ramos
O governo Lula (PT) deve enviar ao Congresso Nacional, anida nesta semana, novas medidas de regulação das redes sociais. A previsão foi dada pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT).
O senador lembrou que a Casa Alta já aprovou o Projeto de Lei nº 2628, que trata sobre o assunto e atualmente está na Câmara dos Deputados. O PL deve ser colocado para votação nesta semana, conforme já informou o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB).
“Já foi aprovado um Projeto de Lei no Senado e que está na Câmara (PL 2628), apoiado por nós. Ainda assim, até o final dessa semana, o governo Lula deverá encaminhar ao Congresso novas medidas de regulação", publicou Wagner na rede social X, antigo Twitter.
"A Internet é um bem criado pela humanidade, mas o mau uso dela gerou graves problemas: desinformação, crimes como pedofilia e, mais recentemente, o mau uso da Inteligência Artificial. É fundamental a regulamentação para que haja responsabilidade sobre o conteúdo produzido e compartilhado. O mundo virtual não pode continuar como terra sem lei”, alertou o ex-governador da Bahia.
A regulamentação das redes voltou ao centro do debate público por conta da repercussão das denúncias do youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre exploração e sexualização de menores para criação de conteúdo na internet.
Sou a favor da regulamentação do uso da Internet. Esse é um tema urgente! Já foi aprovado um Projeto de Lei no Senado e que está na Câmara (PL 2628), apoiado por nós. Ainda assim, até o final dessa semana, o governo Lula deve encaminhar ao Congresso novas medidas de regulação. A… pic.twitter.com/45BNHqtfzD— Jaques Wagner (@jaqueswagner) August 18, 2025
Abertura de CPI
A abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar influenciadores e redes sociais que promovem a chamada adultização de crianças conta com o apoio de senadores baianos.
Na última terça-feira, 12, o senador baiano Angelo Coronel (PSD) confirmou ter assinado o pedido de abertura de uma CPI. Jaques Wagner (PT) também confirmou a assinatura do requerimento da CPI,segundo o site Aqui Só Política. O senador Otto Alencar (PSD) ainda não deu retorno se apoiou a iniciativa, que reuniu 70 assinaturas.
Um requerimento com o pedido de criação da CPI sobre o assunto foi protocolado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Se instalada, a CPI será composta de oito membros e cinco suplentes e terá 120 dias para funcionar.
