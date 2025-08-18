Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ADULTIZAÇÃO INFANTIL

Governo deve apresentar medidas de regulação das redes nesta semana

Assunto voltou ao centro do debate público por conta da repercussão das denúncias do youtuber Felca

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/08/2025 - 11:47 h
PL que prevê a regulação das redes sociais pode ser votado na Câmara nesta semana
PL que prevê a regulação das redes sociais pode ser votado na Câmara nesta semana -

O governo Lula (PT) deve enviar ao Congresso Nacional, anida nesta semana, novas medidas de regulação das redes sociais. A previsão foi dada pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT).

O senador lembrou que a Casa Alta já aprovou o Projeto de Lei nº 2628, que trata sobre o assunto e atualmente está na Câmara dos Deputados. O PL deve ser colocado para votação nesta semana, conforme já informou o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Já foi aprovado um Projeto de Lei no Senado e que está na Câmara (PL 2628), apoiado por nós. Ainda assim, até o final dessa semana, o governo Lula deverá encaminhar ao Congresso novas medidas de regulação", publicou Wagner na rede social X, antigo Twitter.

Leia Também:

Câmara debate esta semana projetos para proteger crianças na internet
Moraes diz que não recuará um milímetro em julgamento de Bolsonaro
Fux não pedirá vista, mas deve divergir de Moraes sobre Bolsonaro

"A Internet é um bem criado pela humanidade, mas o mau uso dela gerou graves problemas: desinformação, crimes como pedofilia e, mais recentemente, o mau uso da Inteligência Artificial. É fundamental a regulamentação para que haja responsabilidade sobre o conteúdo produzido e compartilhado. O mundo virtual não pode continuar como terra sem lei”, alertou o ex-governador da Bahia.

A regulamentação das redes voltou ao centro do debate público por conta da repercussão das denúncias do youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre exploração e sexualização de menores para criação de conteúdo na internet.

Abertura de CPI

A abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar influenciadores e redes sociais que promovem a chamada adultização de crianças conta com o apoio de senadores baianos.

Na última terça-feira, 12, o senador baiano Angelo Coronel (PSD) confirmou ter assinado o pedido de abertura de uma CPI. Jaques Wagner (PT) também confirmou a assinatura do requerimento da CPI,segundo o site Aqui Só Política. O senador Otto Alencar (PSD) ainda não deu retorno se apoiou a iniciativa, que reuniu 70 assinaturas.

Um requerimento com o pedido de criação da CPI sobre o assunto foi protocolado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Se instalada, a CPI será composta de oito membros e cinco suplentes e terá 120 dias para funcionar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caso felca governo Lula regulação das redes sociais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
PL que prevê a regulação das redes sociais pode ser votado na Câmara nesta semana
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

PL que prevê a regulação das redes sociais pode ser votado na Câmara nesta semana
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

PL que prevê a regulação das redes sociais pode ser votado na Câmara nesta semana
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

PL que prevê a regulação das redes sociais pode ser votado na Câmara nesta semana
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x